Более 35% месячной нормы осадков выпадет в Подмосковье 25 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ледяной дождь и туман прогнозируются в Московской области в четверг, в регионе может выпасть до 35% месячной нормы осадков. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В четверг, 25 февраля, синоптики прогнозируют смягчение мороза до минус 5-10 градусов ночью. В связи с прохождением теплого атмосферного фронта снегопад перейдет в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 м, температура поднимется до трех градусов. В регионе выпадет до 13 мм осадков или более 35% от всей месячной нормы. Также на дорогах местами возможен гололед", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такие перепады температур могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. "Оттепель значительно лучше, чем резкие морозы, но тем не менее в такие дни рекомендовано отказаться от физической нагрузки, желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания", - добавили в министерстве.

В сообщении отмечается, что дорожные службы региона готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий. При необходимости будет проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами.

Также в связи с прогнозируемыми погодными условиями минтранс региона рекомендует по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. "Не паркуйте машины на проезжей части. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а дорожным и коммунальным службам выполнить необходимые работы", - добавили в пресс-службе.