Количество разбойных нападений в Подмосковье снизилось на четверть в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество разбойных нападений в Московской области уменьшилось в 2020 году на 26%, число убийств - на 15%. Об этом сообщил на заседании Московской областной думы начальник ГУ МВД России по региону Виктор Пауков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

"Снизилось число убийств (на 15%), разбойных нападений (на 26%), грабежей (на 7%), краж (на 12%)", - говорится в сообщении.

За год задержаны 122 человека, находившихся в преступных группировках. Изъято почти 1,5 тонны наркотиков, пресечена работа 47 нарколабораторий.

Отмечается, что в целом преступлений зарегистрировано меньше на 4%.