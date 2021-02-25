Более 30 млн нарушений ПДД зарегистрировали в 2020 году в Подмосковье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 30 млн нарушений правил дорожного движения выявлено за прошлый год в Подмосковье, подавляющая часть из них зафиксирована с помощью видеокамер, сообщил на заседании Московской областной думы начальник ГУ МВД России по региону Виктор Пауков.

"Выявлено 30,5 млн нарушений правил дорожного движения, в том числе с помощью средств видеофиксации - более 29 млн. Наложено штрафов на общую сумму более 18 млрд рублей", - отметил Пауков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, за год на 17% сократилось число ДТП и пострадавших в них, и на 12% - количество погибших.