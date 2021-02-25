Власти Подмосковья планируют привить от коронавируса около 3,5 млн жителей до конца года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют привить от коронавируса около 3,5 млн жителей региона в течение 10 месяцев. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы должны привить 3-3,5 млн человек. В феврале мы уже 200-250 тыс. [прививок] сделаем. Получается, если не 10 месяцев, то около того [займет вакцинация]", - сказал он.

Врачи в Московской области ежедневно делают пациентам по 10-12 тыс. прививок. "У нас сейчас записано 100 тыс. человек. В день мы делаем 10-12 тыс. прививок. Максимально удобно стараемся это делать, добровольно", - сказал Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 212 284 случая заражения, выздоровели 173 189 человек, умерли 4 568.

С 14 декабря жители Подмосковья могут записаться на прививку от коронавируса. Сделать ее можно лицам старше 18 лет, не имеющим противопоказаний. Вакцинация проводится бесплатно.

На прививку в поликлинику можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Без предварительной записи привиться можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.