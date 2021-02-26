Более 250 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число привившихся от новой коронавирусной инфекции в Московской области превысило 250 тыс. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 250 тыс. человек. Вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения вакцинации от коронавируса при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

"Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация от коронавируса проходила максимально удобно и доступно для жителей. Чтобы сделать прививку, можно обратиться в пункты вакцинации в поликлиниках - их открыто более 200. Также пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах в торговых центрах или мобильных комплексах, для этого не требуется предварительная запись", - привела пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.