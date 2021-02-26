Водителей предупредили о возможных заносах на дорогах Подмосковья из-за таяния снега

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Водителей предупредили о возможных заносах на дорогах Московской области из-за таяния снега. До конца месяца температура воздуха будет превышать норму на 5-6 градусов, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Не стоит забывать, что в связи с потеплением на некоторых участках дорог возможно уплотнение снежного покрова: сначала верхние слои снега будут таять, а потом подмерзать. Движение на больших скоростях не даст оперативно среагировать на поворотах - автомобиль может занести, а это может привести к аварии и ее тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу в Московской области будет облачно, ожидаются дождь и мокрый снег, температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла. В целом на конец февраля температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов, но также в регионе прогнозируются гололедица и ледяной дождь.

"Водителям, которые еще не чистили свои транспортные средства от снега, стоит сделать это в ближайшие дни, иначе после это будет проблематично, в связи с перепадом температур и осадками на поверхностях может образоваться ледяная корка", - добавили в пресс-службе.