В Подмосковье начнут выдавать разрешения на полеты беспилотников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов начнут выдавать в Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области беспилотным летательным аппаратам скоро можно будет совершать полеты. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи региона приняли настройки новой муниципальной услуги по выдаче разрешений на полеты беспилотников и выполнение других авиационных работ над территорией области", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что на региональном портале госуслуг можно будет подать заявку на разрешение выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязанных аэростатов, посадку на площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

В пресс-службе уточнили, что в скором времени новой услугой смогут воспользоваться как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Пилотные муниципальные образования, где услуга будут запущена раньше всех, будут выбраны в I квартале 2021 года. Во II квартале 2021 года планируется полноценно запустить оказание данной услуги.