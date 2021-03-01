Возможность оплаты проезда "Тройкой" появилась еще в 400 автобусах Подмосковья

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Жители Московской области смогут оплатить проезд в общественном транспорте с помощью карты "Тройка" еще в 400 автобусах, курсирующих на 100 маршрутах региона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут оплачивать проезд картой "Тройка" еще в 400 автобусах Мострансавто. Таким образом, уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в 1,5 тыс. автобусах областного перевозчика", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

Он отметил, что власти региона будут поэтапно увеличивать количество автобусных маршрутов Подмосковья, где будут принимать "Тройку". "Следующим шагом в развитии единой транспортной системы Московской агломерации станет возможность оплаты картой "Тройка" в остальных автобусах Мострансавто, а после - на всех автобусных маршрутах областных перевозчиков", - добавил Тресков.

В материале поясняется, что оплата "Тройкой" стала доступна на 100 маршрутах, курсирующих в 22 городских округах Подмосковья.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, с начала февраля по карте "Тройка" было совершено около 50 тыс. поездок в Подмосковье. "Возможность использования одной карты для оплаты проезда на столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее", - отметил Ликсутов.

В пресс-службе напомнили, что с начала февраля картой "Тройка" стало возможно оплатить проезд на более чем 300 маршрутах Подмосковья в 1,1 тыс. автобусах.