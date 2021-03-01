Воробьев поручил Минздраву Подмосковья продумать дополнительные форматы вакцинации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил региональный блок здравоохранения быть максимально открытым и предлагать жителям дополнительные удобные форматы вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в понедельник во время совещания с зампредами правительства и главами городских округов.

"Мы в России находимся в "зеленой" зоне [по вакцинации от коронавируса], но, к сожалению, не лидеры, а должны быть лидерами. Для этого нам нужна постоянная мобилизация. Мы видим, что вакцинация дает результаты. Это позволяет нам сконцентрировать наши усилия наших врачей на плановой регулярной помощи и повысить ее эффективность, а значит спасти большое количество жизней. Поэтому прошу команду Минздрава, главных врачей максимально быть открытыми и предлагать какие-то дополнительные удобные форматы вакцинации", - сказал Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье работает сервис по напоминаю с помощью смс о прохождении второго этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции. "Тоже мелочь, но важная и удобная. Прошу также работу сопровождать, контролировать и убедиться, что каждый знает, когда нужна вторая вакцина", - добавил Воробьев.

В Подмосковье на вакцинацию в поликлинику можно записаться на портале Госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Сделать прививку от коронавируса могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Вакцинация проводится бесплатно.