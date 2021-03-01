Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ в Подмосковье стала профильная математика

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Единый госэкзамен (ЕГЭ) по профильной математике стал самым популярным предметом по выбору среди сдающий экзамен в Московской области в 2021 году. Его планируют написать более 22 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья в понедельник.

"Профильная математика стала самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ у выпускников текущего года. Ее планируют сдавать свыше 22 тыс. ребят. На втором месте по популярности: обществознание - его будут писать свыше 20 тыс. школьников, а на третьем - английский язык, который выбрали более 8 тыс. ребят", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что всего в этом году в Подмосковье планируют сдать ЕГЭ более 40 тыс. человек, из них 35 тыс. - выпускники текущего года.

"Ребята уже готовятся к предстоящим экзаменам. В этом году нас ждет ряд изменений в процедуре сдачи. Например, досрочный период ЕГЭ проводиться не будет, ребята также не будут сдавать математику базового уровня - только профильную. Кроме того, те, кто не планирует продолжить обучение в вузе, должны сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Таких ребят у нас в регионе чуть больше 3 тысяч. На сайте ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений - прим. ТАСС) уже размещены тестовые задания для подготовки, выпускникам будет полезно их пройти", - пояснила Каклюгина.

В пресс-службе отметили, что в этом году сдача ЕГЭ начнется 31 мая.