Более 230 млн рублей направят на поддержку хлебопекарной отрасли в Московской области

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Московской области в 2021 году планируют направить на поддержку мукомольной и хлебопекарной отраслей более 230 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В целях поддержки хлебопеков и мукомолов Подмосковья с учетом федерального и регионального бюджетов в текущем году объем средств составит 232 млн рублей. Хлебопекам выделяются деньги на компенсацию части затрат на реализацию произведенного и реализованного социального хлеба, а мукомолам - на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

В пресс-службе пояснили, что в регионе работают порядка 40 крупных и средних предприятий и около 60 малых предприятий хлебопекарной отрасли. Также в области функционируют 7 мукомольных заводов.

"Производственная мощность предприятий региона превышает 1 млн тонн хлебобулочных изделий и различных сортов муки в год. В прошлом году Московская область заняла второе место по производству хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты с объемом 394,4 тыс. тонн. В этом году мы планируем выйти на первое место", - добавил Воскресенский.