Более 120 нарушений в эксплуатации аттракционов выявили в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Свыше 70 проверок аттракционов провели в торговых центрах Московской области с начала года. При проверках выявили 123 случая нарушения требований к эксплуатации аттракционов, сумма штрафов составила около 600 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С начала года проведено 72 рейдовых мероприятия по контролю за безопасной эксплуатацией аттракционов в торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха и развлечения жителей во всех городских округах Подмосковья. В проверках приняло участие более 40 инспекторов Гостехнадзора. Наша задача сделать этот вид развлечений совершенно безопасным. <...> При проверках выявлено 123 случая нарушения обязательных требований к эксплуатации аттракционов. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила порядка 600 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергея Воскресенского.

Он также добавил, что в настоящее время в регионе зарегистрировано около 450 аттракционов, которые эксплуатируют более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "И благодаря постоянному техническому контролю можно сказать, что в целом аттракционы в Подмосковье безопасны. Ни одного несчастного случая в регионе на аттракционах нет уже около 10 лет", - подчеркнул Воскресенский.

Он рассказал, что наибольшее количество аттракционов расположено в Химках, Мытищах и Домодедове.