Мособлсуд возобновил личный прием граждан

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский областной суд возобновляет личный прием граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Возобновляется личный прием граждан", - сказала представитель суда. В суде пояснили, что информации о снятии других ограничений, в том числе недопуска в суд посетителей и представителей прессы, пока нет.

В октябре 2020 года суды Москвы и Московской области снова ввели ограничения в работе судов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, был временно приостановлен личный прием граждан председателями судов, ограничен доступ в здания судов лиц, не участвующих в процессах, в том числе представителей СМИ. Процессуальные документы граждане могут отправить по почте или через личный кабинет Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы (для подачи документов в адрес районных судов и Мосгорсуда).