Дороги Подмосковья будут обрабатывать антигололедным средством ежедневно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Противогололедными средствами планируют ежедневно обрабатывать дороги Подмосковья в весенний период из-за прогнозируемых многочисленных переходов температуры через ноль. Также будет осуществляться контроль за местами возможных подтоплений, сообщается в понедельник в официальном телеграм-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в весенний период будет осуществляться ежедневная противогололедная обработка более 4,6 тыс. километров опасных участков дорог. Особое внимание уделят тротуарам и остановкам общественного транспорта. Также будет осуществляться контроль за местами возможных подтоплений, таких в регионе порядка 160, в случае возникновения подтоплений порядка 400 единиц техники готовы выйти на ликвидацию последствий", - сообщила и. о. министра транспорта Подмосковья Анна Кротова в ходе оперативного совещания с губернатором Андреем Воробьевым, чьи слова приводятся в сообщении.

Также в министерстве уточнили, что по прогнозам в Подмосковье ожидаются многочисленные переходы температурного режима через 0 градусов. В связи с этим на дорогах возможно образование гололедицы и подтоплений.

"Разъясняем, как будет проводится уборка дорог в весенний период. На тротуарах (6 тыс. км) и остановках общественного транспорта (более 15,3 тыс.) противогололедная обработка будет проводится в ночное время, очистка от снега - днем при положительных температурах", - отмечается в посте.

Кроме того, в Минтрансе Подмосковья отметили, что при переходах через ноль градусов гололед может образовываться на опасных участках дорог. В связи с этим ежедневно планируется обрабатывать противогололедными материалами вылетные трассы, виражи, спуски и подъемы, участки с сильным боковым ветром, мосты и эстакады.

"С начала года уже устранили более 10,3 тыс. ям на дорогах. Процесс контролируется через автоматизированную СКПДИ (систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры - прим. ТАСС). Для контроля работы освещения будет организовано еженедельное обследование 18,6 тыс. км линий, установленных вдоль дорог. Проверять функционирование более 4,4 тыс. светофоров будут раз в 2 дня, - в случае обнаружения неисправности, устранить проблему необходимо в течение суток", - заключается в публикации.