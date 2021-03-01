Около 600 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Подмосковье с июня 2020 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Порядка 600 детей, переболевших COVID-19, с июня 2020 года прошли реабилитацию в Детском клиническом многопрофильном центре в Московской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"С июня 2020 года в Московской области работает реабилитационное отделение в Детском клиническом многопрофильном центре, где проходят реабилитацию дети, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. За это время помощь получили 597 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реабилитацию в центре могут проходить дети от трех до 14 лет. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа, в основе которой особый вид дыхательной гимнастики.

"Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка. Кроме того, дети проходят кинезиотерапию, посещают соляную пещеру, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК", - процитировали в пресс-службе главного педиатра Минздрава Московской области Нисо Одинаеву.

Как пояснили в министерстве, направление на реабилитацию после новой коронавирусной инфекции для ребенка выдает врач-педиатр, исходя из медицинских показаний.