Учителя в Подмосковье могут подать заявку на получение социальной ипотеки до 2 апреля

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Прием заявок на получение социальной ипотеки для учителей начался в Подмосковье. Претенденты могут подать документы до 2 апреля, сообщается в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"В Подмосковье стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки для учителей. По инициативе губернатора Андрея Воробьева эта мера поддержки действует в регионе уже шестой год. Подать документы можно в течение месяца - с сегодняшнего дня и до 2 апреля", - говорится в публикации.

Уточняется, что на конкурс приглашаются учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, биологии, физики в государственных и муниципальных образовательных организациях, имеющие стаж педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет. Кроме того, с 12 апреля по 14 мая принимаются заявки от молодых учителей государственных и муниципальных образовательных организаций, всех специальностей, имеющих педагогический стаж работы на территории области не менее 3 лет. Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте министерства образования региона.

"Программа является очень эффективной мерой поддержки наших педагогов и реализуется в регионе с 2016 года, ежегодно у нас все больше специалистов хотят стать ее участниками. Прием документов от воспитателей на этот год уже завершился, следующий этап - учителя, а с 12 апреля по 14 мая мы будем принимать заявки от молодых учителей. Ждем всех желающих, документы можно подать дистанционно", - сказала министр образования области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в публикации.

Министр добавила, что в этом году сертификат на получение собственного жилья по программе получат 110 воспитателей, учителей и молодых специалистов в сфере образования.

Всего с начала реализации программы 319 подмосковных педагогов смогли приобрести жилье на льготных условиях: первоначальный взнос и остаточную стоимость квартиры выплачивает государство, а педагог платит проценты по кредиту.