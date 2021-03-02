Более 500 тыс. электронных услуг оказали в цифровых МФЦ Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. услуг для жителей Подмосковья оказали в "умных" многофункциональных центрах за 2020 год. В 2021 году спектр онлайн-услуг расширится, а количество самих центров увеличится до 367, сообщила во вторник пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

"В Московской области продолжается реализация проекта "Цифровые МФЦ" - только за 2020 год в таких смарт-центрах оказано более 500 тыс. услуг для жителей. Цифровые МФЦ открыты на базе уже существующих МФЦ и ТОСПов, а в некоторых округах занимают отдельные помещения. Сейчас в Подмосковье открыто 365 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам, где оборудовано почти 600 рабочих мест для посетителей. Совсем скоро откроется смарт-центр на базе МФЦ Сергиева Посада, а в течение года - в Егорьевске", - приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Ежемесячно за предоставлением госуслуг в цифровые МФЦ обращаются порядка 40 тыс. заявителей. Самые популярные региональные услуги в "умных" многофункциональных центрах - получение охотничьих билетов, социальная карта жителя Московской области, талон на высокотехнологичную медицинскую помощь, выдача архивных справок и выписок.

"Воспользоваться онлайн-сервисами в цифровых МФЦ может каждый: тем, кто не умеет работать с компьютером, специалисты окажут консультацию, помогут зарегистрироваться в ЕСИА и получить нужную услугу. В 2020 году сотрудники цифровых МФЦ оказали жителям Подмосковья более 400 тыс. таких консультаций", - добавил Рымар.

Московская область в 2019 году стала одним из регионов-участников пилотного проекта Минэкономразвития РФ "Цифровые МФЦ". Сейчас жители и бизнес могут получить 198 региональных и муниципальных услуг, а также порядка 400 федеральных услуг и сервисов.