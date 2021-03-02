Штрафы на сумму около 2 млн рублей выписали в 2020 году в Подмосковье за незаконную охоту

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Штрафы на общую сумму порядка 2 млн рублей выписали в Московской области в 2020 году за незаконную охоту. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Охотник должен помнить, что за незаконную охоту или браконьерство предусмотрены штрафы и наказания. Ответственность может быть и административной, и уголовной. В прошлом году незаконно было добыто: 29 лосей, 6 кабанов, 1 косуля, 4 оленя пятнистых. Взыскано исков по ущербу от незаконной охоты на общую сумму 1 млн 890 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он добавил, что самые распространенные нарушения при охоте в прошлом году в Подмосковье были в отношении водоплавающей дичи и диких копытных животных.

По словам Воскресенского, в результате проверок в отношении физических лиц за прошлый год выявлено 735 административных правонарушения. "По 27 нарушениям, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, материалы переданы в правоохранительные органы", - пояснил он.