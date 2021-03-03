В Подмосковье 3,5 тыс. участников проекта "Активное долголетие" вакцинировались от ковида

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. участников проекта для старшего поколения "Активное долголетие" в Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"На сегодняшний день вакцинацию прошли более 3,5 тыс. участников проекта "Активное долголетие". Записаться на вакцинацию можно непосредственно в клубе или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Перед прохождением процедуры необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в клубах "Активное долголетие" функционируют 42 пункта вакцинации. "В целях сохранения здоровья и безопасности участников проекта, на занятия в помещениях клубов и на экскурсионные поездки жители старшего поколения допускаются только при наличии справки о прохождении вакцинации или наличия антител", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

В пресс-службе напомнили, что всего в Московской области открыто 56 клубов проекта "Активное долголетие". Очные занятия в них возобновлены с 12 февраля. Пожилые люди могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, ездить на экскурсии.