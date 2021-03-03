Свыше 1,7 тыс. карт "Тройка" приобрели пассажиры Мострансавто за месяц

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. проездных карт "Тройка" приобрели пассажиры подмосковного перевозчика Мострансавто с начала февраля, когда им предоставили возможность оплаты проезда этой картой на территории Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За прошедший месяц пассажиры Мострансавто приобрели свыше 1,7 тыс. карт "Тройка" на автовокзалах и станциях предприятия. С начала февраля транспортные карты можно приобрести в кассах 31 автовокзала и автостанции Мострансавто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность оплаты проезда "Тройкой" поэтапно вводится в автобусах областного перевозчика с февраля 2021 года. В настоящее время расплатиться этой картой можно более чем на 400 маршрутах Мострансавто, на которых курсируют свыше 1,5 тыс. автобусов. В салонах транспортных средств, где принимают карту, размещены специальные информационные стикеры.

В пресс-службе добавили, что стоимость проездной карты "Тройка" составляет 50 рублей.

В министерстве напомнили, что в настоящее время происходит масштабное объединение билетных систем Московской области и Москвы. Жителям городских округов, где принимается "Тройка", теперь доступна оплата проезда в транспорте столицы и Подмосковья всего по одной карте, что делает поездки удобнее и в последующем позволит экономить на проезде.