Временный инфекционный госпиталь в ТЦ "Мой молл" в Подмосковье прекратил работу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Самый большой в Подмосковье временный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, расположенный в торговом центре "Мой молл" в Раменском округе, прекратил свою работу. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московской области прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь - инфекционный стационар почти на 2,2 тыс. коек в торговом центре "Мой молл". За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тыс. пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временный госпиталь был открыт 17 ноября 2020 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Учреждение состояло из 17 отделений, все койки имели кислородную поддержку. В инфекционном госпитале работали 680 медицинских специалистов.

"Улучшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией позволяет сосредоточиться на оказании плановой медицинской помощи. В настоящее время система здравоохранения Раменского округа работает в штатном режиме", - процитировали в пресс-службе слова главного врача Раменской центральной районной больницы Аркадия Когана.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 215 898 случаев заражения, выздоровели 176 307 человек, умерли 4 748.