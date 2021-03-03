Более 30 тематических ярмарок пройдет в Подмосковье на Масленицу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 30 тематических ярмарок в 25 городских округах организуют в Московской области на Масленицу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На территории Московской области с 8 марта начинаются масленичные гуляния. Самый веселый и сытный народный праздник пройдет в 25 муниципалитетах региона. На сегодняшний день планируется более 30 ярмарок, посвященных Масленице. Это более 1 тыс. торговых точек для реализации местной продукции", - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.

Он пояснил, что планируемое количество ярмарок может быть увеличено до 40-45 в зависимости с поданными заявками на проведение праздничных мероприятий от организаторов.

По словам Воскресенского, посетителей ярмарок ожидают подмосковные товары по доступным ценам: фермерская продукция, гастрономия, товары повседневного спроса и народных промыслов, ремесленного дела, сувенирная продукции, подарки ручной работы и многое другое.

"Широкая Масленица" будет проходить в Подмосковье до 14 марта", - заключил Воскресенский.