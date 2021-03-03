Форум предпринимателей "Сделано с любовью, заряжено добром" пройдет в Подмосковье 5 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Благотворительный аукцион и концерт с участием звезд шоу-бизнеса пройдет в рамках форума предпринимателей "Сделано с любовью, заряжено добром" в подмосковном Красногорске 5 марта. Средства, собранные на мероприятии, пойдут на адресную помощь людям с ограниченными возможностями и малоимущим семьям Московской области, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки

"В ДК "Подмосковье" в Красногорске 5 марта пройдет благотворительный форум предпринимателей "Сделано с любовью, заряжено добром". Мероприятие направлено на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, развитие и популяризацию социального бизнеса, объединение предпринимателей, поддержку местных производителей. В программе форума благотворительный аукцион и концерт с участием звезд шоу-бизнеса, выставка-продажа товаров и услуг социальных предпринимателей, мастер-классы с участием представителей компаний", - говорится в сообщении.

Среди организаторов мероприятия Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, администрация города Красногорска, Торгово-промышленная палата Красногорска и благотворительный фонд "Жанна Фриске - я рядом!".

Подмосковные компании также могут принять участие в ярмарке-выставке. Регистрация на сайте форума.