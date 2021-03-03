Около 100 подмосковных парков проведут приуроченные к Масленице праздничные мероприятия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Почти 100 подмосковных парков культуры и отдыха проведут праздничные мероприятия, посвященные Масленице, 13 и 14 марта. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"Порядка 100 подмосковных парков культуры и отдыха проведут мероприятия, посвященные празднованию Масленицы", - процитировали в пресс-службе слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В министерстве уточнили, что в этом году Масленичная неделя пройдет с 8 по 14 марта. Основные праздничные мероприятия запланированы на выходные - 13 и 14 марта.

Отмечается, что в парках Московской области организуют мероприятия и концертные программы, проведут ярмарки и мастер-классы. В течение праздника гости парков смогут угоститься блинами и согреться горячим чаем. Завершится праздник сжиганием соломенного чучела.