Международный женский день отпразднуют в 80 парках Подмосковья

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, пройдут в 80 парках культуры и отдыха Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

"Парки культуры и отдыха Московской области отметят Международный женский день праздничными концертами, мастер-классами, квестами, танцами и играми. Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, пройдут в 80 парках", - процитировали в пресс-службе министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Как рассказали в министерстве, в парке культуры и отдыха "Наташинские пруды" в Люберцах 6 марта состоится праздничный костюмированный забег, посвященный Международному женскому дню. Восьмого марта парк "Наташинские пруды" приглашает на праздничную программу для молодежи "Самая-самая!". В городском парке Шаховской 7 марта пройдет праздничная программа, в рамках которой запланированы весенняя зумба-зарядка, показательные выступления по фигурному катанию и дискотека.

В балашихинском парке "Пехорка" 8 марта в 12:00 пройдет культурно-развлекательная программа "Встреча весны". Для гостей парка подготовят детские игры с аниматорами, выступления вокалистов города, организуют фотозону.