Около 15 предприятий Подмосковья представили народные промыслы на выставке в Экспоцентре

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Порядка 15 предприятий Московской области представили народные художественные промыслы на XXIX выставке народных художественных промыслов России "Ладья. Сезон 2020-2021", которая открылась в ЦВК "Экспоцентр" в среду. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Подмосковье сконцентрировано более 60% всех промыслов России. Нашим художникам нет равных в мире! Именно у нас производят знаменитый гжельский, дулевский и вербилковский фарфор, павловопосадские платки, федоскинские шкатулки и жостовские подносы, богородские игрушки, клинские елочные украшения. Ежегодно на производства приезжают более 70 тыс. туристов. Наш опыт развития таких проектов уникален, очень важно поделиться им с представителями других регионов и познакомиться с их опытом. Вместе мы сможем сделать эту отрасль экономически успешной", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, Московскую область на выставке представляют 15 предприятий. Ежедневно на стенде Подмосковья будут проходить мастер-классы росписи фарфора, елочных игрушек и подносов, а также резьбе по дереву. Выставка продлится до 7 марта.