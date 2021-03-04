На 25 малых вокзалах МЖД появились QR-коды с исторической информацией

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. QR-коды с исторической информацией разместили на 25 малых вокзалах Московской железной дороги (МЖД), расположенных в Москве, а также в Московской, Курской, Смоленской, Владимирской, Тульской и Брянской областях. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"На 25 малых вокзалах Московской железной дороги размещены QR-коды с исторической информацией. Большинство из них (12) расположены в Московской области: Голутвин, Одинцово, Голицыно, Кубинка, Дрезна, Немчиновка, Чехов, Пушкино, Мытищи, Серпухов, Можайск и Дмитров. В Смоленской области - в Вязьме, Сафоново, Рудне, Рославле и Ельне. В Курской - в Конышевке и Коренево. Во Владимирской - в Александрове, в Тульской - в Ясной Поляне, в Брянской - в Орджоникидзеграде. В Москве - в Кунцево-1 МЦД-1 и на Каланчевской МЦД-2", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что данные здания являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись. С помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать много интересных фактов из истории этих вокзалов.

"Например, вокзал на станции Дмитров был построен в 1887 году. На фасаде размещена мемориальная доска, надпись на которой напоминает о том, что здесь в годы войны шли кровопролитные бои. Во время ВОВ на защите Дмитрова на станции базировался бронепоезд № 73 НКВД под командованием капитана Малышева. Вместе с водонапорной башней, сооруженной для заправки паровозов, вокзал образует единый архитектурный ансамбль, являющийся визитной карточкой города", - отметили в пресс-службе.

Так, здание вокзала железнодорожной станции Кунцево-1, возведенное по проекту выпускника Петербургского института гражданских сооружений Ивана Струкова в конце XIX века, когда особую популярность получил так называемый неорусский стиль, сохранилось практически в своем первозданном виде. Оно похоже на средневековый замок в миниатюре - с башенками, зубчатыми стенами и стрельчатыми окнами.