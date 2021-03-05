Около 1,5 тыс. точек по продаже цветов будет работать в Подмосковье в преддверии 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Жители Московской области смогут приобрести цветочный букет к 8 марта в 1,5 тыс. торговых точках на территории региона. Средняя стоимость букета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 1,5 раза, в пятницу сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На территории Московской области работает не менее 1,5 тыс. отдельно расположенных торговых точек с цветочной продукцией. Порядка 400 нестационарных торговых объектов со специализацией "Цветы" и более 1,1 стационарных цветочных магазинов и салонов", - приводятся в сообщении слова и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он отметил, что цветы также можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках, где свою продукцию представляют не только предприниматели, но и владельцы личных подсобных хозяйств.

"Многие подмосковные ярмарки и розничные рынки предусмотрели дополнительные точки продаж для цветочников. Самыми популярными на сегодня являются традиционные виды цветов - розы, тюльпаны, мимозы. При этом спрос на данные цветы идет и в отдельности, и в составных букетах с другими цветами", - добавил Воскресенский.

По его словам, средний чек на цветы увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Традиционный выбор мужчин в этот день - тюльпаны, которые уже много лет не теряют популярности. Средняя стоимость букета из 5 тюльпанов в розничной сети магазинов в зависимости от размера и сорта обойдется в 250 рублей и выше, тогда как на прошлый женский праздник он стоил порядка 150 рублей", - сказал Воскресенский.