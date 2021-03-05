Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Метель и гололедица прогнозируются в Московской области в выходные дни, дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного движения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов. Оперативный штаб круглосуточно мониторит погодную и дорожную ситуацию, на дорожной сети будет проведена превентивная обработка", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе пояснили, что синоптики прогнозируют осадки на праздничных выходных в Московском регионе. Небольшой снег пройдет в субботу, 6 марта, а днем 7 марта ожидается метель. Высота снежного покрова может увеличиться до 20-22 см, на востоке Подмосковья - до 26 см. Также на дорогах возможны заносы и гололедица. Кроме того, небольшой снегопад пройдет и 8 марта.

"Призываем автомобилистов ввиду ухудшения погодных условий минимизировать поездки на личном транспорте, не парковаться на проезжей части. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП", - добавили в пресс-службе.