Почти 1,4 тыс. человек сделали прививку от COVID-19 в МФЦ Подмосковья 5 марта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Порядка 1,4 тыс. человек прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 25 многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области во время акции 5 марта. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы понимаем, что это достаточно удобный формат вакцинации: люди приходят решить привычные дела, а заодно могут позаботиться о своем здоровье и сделать прививку COVID-19 - без предварительной записи. Поэтому уже во второй раз прибегаем к данному формату вакцинации. Всего в этот день вакцинацию в МФЦ прошли порядка 1,4 тыс. человек", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

В пресс-службе напомнили, что пройти вакцинацию в 25 МФЦ можно было 5 марта.

Записаться на вакцинацию в Подмосковье можно в медучреждении, на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Для удобства жителей прием пациентов ведется не только в поликлиниках, но также в мобильных комплексах и в пунктах вакцинации в торговых центрах.