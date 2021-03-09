Воробьев поручил ввести рассрочку по оплате услуг за ЖКХ в Подмосковье из-за морозов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Жителям Московской области на время холодов необходимо предоставить возможность платить за коммунальные услуги в рассрочку, а также не начислять штрафов и пени за просрочку платежей. Об этом сообщил во вторник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Следующая тема, которую я хотел также проговорить сегодня. И вам, Евгений Акимович (Хромушин, зампредседателя правительства Подмосковья - прим. ТАСС), дать поручение. Мы видим, что зима холодная, сегодня за окном крепкий минус - 12-14 градусов. Энергопотребление растет в домах, как следствие людям приходят платежки достаточно серьезные - 10-12 тыс. рублей вместо 6-8 тыс. рублей, которые приходят в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафов, ни пени. Соответственно, сделайте такой шаг на встречу, чтобы платеж ежемесячный облегчить тем городским округам, где они выросли, потому что низкие температуры", - сказал Воробьев.

Также он отметил, что жители региона должны быть хорошо проинформированы об этой дополнительной возможности. "Прошу доложить. И вместе с главами, пожалуйста, разъясните, как эта работа будет организована, чтобы не было переживаний, беспокойств или недопонимания у наших жителей", - добавил Воробьев.

В свою очередь Хромушин заявил, что рассрочка будет предоставлена жителям, особенно в муниципалитетах, в которых за коммунальные услуги платят по факту, в частности в Подольске, Мытищах и Лобне.