Школьные обеды в Подмосковье начнут контролировать с помощью мобильного приложения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Школьные обеды в Московской области будут контролировать с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Через сервис будет отслеживаться качество питания в 1,2 тыс. школах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона в понедельник .

"С сегодняшнего дня школьные обеды в Московской области будут контролировать с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1 219 школах региона: на контроль взяты соблюдение санитарных норм организации питания в школьных столовых, соответствие блюд утвержденному меню и ГОСТу", - приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

В пресс-службе рассказали, что с помощью приложения также будут проверять соответствие блюд технологии приготовления и качество продуктов.

"Сейчас школьники не только учатся по утрам, но и ходят на дополнительные занятия, то есть проводят в школе целый день. Очень важно, чтобы дети получали качественное и полезное питание. Проверки будут проводиться ежедневно", - добавил Рымар.