В Гидрометцентре рассказали о возможных подтоплениях в Подмосковье весной

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Подъем воды до аномальных отметок прогнозируется в Серпухове, Коломне и Кашире в период половодья. Это может привести к затоплениям пойм, хозяйственных построек, низководных мостов, сообщил в понедельник директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

"В Москве так давно не видели хорошего снега. В этом году была хорошая зима снежная, настоящая зима, с морозами и со снегом. В результате этого мы ожидаем, что максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области будет на участке от Серпухова до Каширы - на 1,7-1,8 м выше нормы. Больше обычного будет и на Клязьме - до 0,6 м превысит норму", - сказал он на онлайн-конференции.

По словам Борща, на Москве-реке, у Коломны, уровни воды будут на 0,2-0,3 м выше нормы.

Он отметил, что подъем воды в данных регионах Московской области может привести к подтоплениям пониженных участков. "Возможны затопления поймы и хозяйственных построек, низководных мостов. <...> Также в Московской области это районы Серпухов, Кашира, Коломна", - пояснил он.