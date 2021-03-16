Пилотный проект по централизации лабораторной службы запустят в Подмосковье

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 12 медицинских организаций войдут в пилотный проект по централизации лабораторной службы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В настоящий момент в Московской области планируется запуск пилотного проекта по централизации лабораторной службы. В проект войдут 12 медицинских организаций, подведомственных Минздраву Московской области. Данный проект предназначен для повышения качества и доступности лабораторных исследований жителям Подмосковья", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, запуск проекта позволит расширить перечень бесплатно проводимых исследований и начать проводить по полису ОМС те анализы, которые ранее были недоступны в данных лабораториях. Кроме того, сроки проведения исследования сократятся до одних суток, при этом забор биоматериалов у пациентов будет осуществляться там же, где и ранее, при этом результаты проведенных анализов они смогут получить как в медицинской организации, так и по электронной почте.

"Экспресс-лаборатории в круглосуточных стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, продолжат работать в полном объеме. Медицинские сотрудники продолжат работать в экспресс-лабораториях. Кроме того, им будет предложена бесплатная переподготовка для работы по смежным специальностям. Для выполнения лабораторных исследований к частным медицинским организациям применяются те же требования, что и к государственным. Организация обязательно должна иметь медицинскую лицензию на оказываемый вид медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в Подмосковье планируется закрытие лаборатории, которые работают при 12 больницах, их функции передадут частной компании, а сотрудники могут потерять работу.