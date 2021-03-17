Около 1,5 тыс. жителей Подмосковья перевели садовые дома в жилые в режиме онлайн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. жителей Московской области воспользовались услугой по изменению статуса садового дома на жилой с помощью онлайн-услуги на региональном портале госуслуг. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Полторы тысячи жителей Московской области воспользовались онлайн-услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг", - приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Отмечается, что цифровой сервис заработал на портале госуслуг Подмосковья в мае 2020 года. Он позволяет в онлайн-режиме изменить статус дома с садового на жилой и наоборот. Решение автоматически приходит в личный кабинет пользователю.

"Электронная услуга значительно упростила для дачников многие сервисы. После признания дачи жилым помещением заявитель может оформить в нем прописку, платить сниженные коммунальные платежи, обратиться за налоговым вычетом и пользоваться другими льготами", - добавил Рымар.

В пресс-службе уточнили, услуга доступна на региональном портале в разделе "Дом и ЖКХ" - "Операции с недвижимостью". Решение о признании дома жилым принимает администрация муниципального образования.