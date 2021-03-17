Сергей Воскресенский возглавил Минсельхоз Подмосковья

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сергей Воскресенский вступил в должность министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, с ноября прошлого года он был исполняющим обязанности руководителя министерства. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального Минсельхоза.

"На должность министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области назначен Сергей Воскресенский", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в должности исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский работал с ноября 2020 года. В 2019 году он был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области - главным государственным ветеринарным инспектором региона.

Ранее должность министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья занимал Андрей Разин. В 2020 году он был назначен зампредом правительства региона - министром экологии и природопользования Московской области.