Около 200 млн рублей получит Подмосковье на закупку лекарств для лечения от коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 200 млн рублей из федерального бюджета получит Московская область для закупки лекарств от новой коронавирусной инфекции для пациентов, которые лечатся дома. Об этом в среду сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Московская область получит свыше 198 млн рублей. Деньги направят на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся дома. За ними наблюдают врачи и при необходимости выписывают рецепты на препараты, которые больные могут получить бесплатно", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе напомнили, что накануне председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекции.

В Мособлдуме также уточнили, что ранее правительство РФ на эти цели уже выделяло субъектам средства - в ноябре прошлого года было направлено около 5 млрд рублей, из которых Подмосковье получило порядка 300 млн рублей.