Мособлдума направит в Госдуму инициативу об увеличении штрафов за незаконные свалки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московская областная дума направит законодательную инициативу в Госдуму о повышении штрафов за незаконный сброс мусора, которая была разработана совместно с Мосгордумой. С соответствующим докладом на заседании областного парламента в четверг выступил председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан <...> в целях пресечения правонарушений, связанных с загрязнением территорий отходами производства и потребления и причинением вреда окружающей среде от подобных правонарушений. Сброс отходов в необорудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных зон, лесопарков, садоводческих товариществ в большинстве случаев совершается с использованием транспортных средств, поэтому предлагается повысить размер административных штрафов за нарушение требований в области охраны окружающей среды", - сказал Баранов в ходе заседания.

Он отметил, что также предлагается ввести в КоАП РФ новые составы административных правонарушений за сброс и выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, а также закрепить возможность применения средств автоматической фиксации нарушений в области обращения с отходами производства и потребления. За повторное совершение правонарушений лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и юрлицами предлагается применять конфискацию транспортного средства или иной техники, из которых был выгружен мусор.

По его словам, инициатива была разработана комитетом Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности совместно с комиссией Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

"Тема важная, актуальная, требующая решений. Большое количество обращений и жалоб поступают с мест в каждом городском округе. Также эта тема актуальна и для Москвы, территории Новой Москвы. Мы с коллегами из Московской городской думы приняли совместно обратиться к нашим коллегам в Государственную думу по принятию данной законодательной инициативы, внести изменение в КоАП с тем, чтобы ужесточить меры", - добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Штрафы за незаконную свалку

В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время в соответствии с КоАП РФ ответственность за сброс отходов с транспортных средств наступает по части 1 статьи 8.2 кодекса, которой предусмотрено наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. "Однако в условиях, когда средняя стоимость "услуги" по незаконному вывозу контейнера с отходами в Московском регионе, составляет 10 тыс. рублей, штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей не обеспечивает должного профилактического воздействия на правонарушителей и не является стимулом для соблюдения ими требований законодательства", - добавляется в материале.

Около 12,395 млн рублей административных штрафов выписали за несанкционированные свалки в Подмосковье в период с января 2019 года по август 2020 года. При этом ущерб, причиненный окружающей среде, составил 256 437 195 рублей в 2019 году и 31 206 381 рубль в первые шесть месяцев 2020 года. В Москве за аналогичный период на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) за незаконный сброс отходов назначено штрафов на общую сумму 725 тыс. рублей. Вместе с тем только за 2019 год на ликвидацию несанкционированных свалок в ТиНАО было потрачено 345 151 962 рубля.