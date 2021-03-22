Воробьев поручил мобилизовать все силы по уборке территорий Подмосковья после зимы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и дорожным службам обратить особое внимание на уборку и благоустройство территорий региона после зимнего сезона.

"Всегда сезонная специфика вносит приоритеты в нашу работу. И здесь я бы хотел особое внимание обратить глав территорий, наши дорожные, транспортные службы, что в период межсезонья все силы должны быть мобилизованы на то, чтобы в преддверии весны, лета мы большое внимание уделяли всему, что связанно со снегом, с уборкой после зимы. Это большая форсированная работа, которая традиционно начинается со второй половины марта и длится по сути весь апрель. Очень важно, чтобы каждая территория к маю радовала глаз, чтобы каждый инцидент или жалобы, обращения жителей, которые связаны с потоплением или какими-то изъянами на дорогах, что часто весной случается, были максимально ликвидированы, решены эти вопросы", - сказал Воробьев в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов в понедельник.

Он попросил глав городских округов относиться к теме благоустройства территорий предельно профессионально и внимательно.

"Мы начинаем подготовку к целому циклу субботников. Что касается традиционного субботника, где участвуют жители, [он], как правило, проходит в 20-х числах апреля. Мы его обязательно проведем <…> Хочу сказать, что наш субботник продлится как минимум остаток марта и апрель", - добавил Воробьев.