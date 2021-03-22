Власти Подмосковья планируют к 1 октября завершить ремонт дома в Химках, где был взрыв

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Московской области составили план восстановления дома в Химках, где 19 марта произошел взрыв в одной из квартир. Работы по нему будут вестись 180 дней, сообщил в понедельник ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов зампредседателя правительства региона Евгений Хромушин.

"Оптимистический прогноз не подтвердился по восстановлению этого дома, и я принял решение, что мы четвертый подъезд заселять вообще не будем <...> Взрывная волна прошла по шахте лифта и вентиляционной шахте практически до первого этажа, их всех придется разбирать и переделывать <...> Подготовлен календарный план работ, сейчас он составляет 180 дней", - сказал Хромушин. Как отмечено в презентации к его докладу, работы планируется завершить 1 октября.

По словам Хромушина, специалисты разберут часть здания и затем восстановят ее. "Вопрос будет - разборка дома, поэтому насколько быстро и аккуратно мы ее сделаем, построить обратно мы сможем быстрее <...> Сегодня, по данным МЧС, проводить работы по разборке уже безопасно", - добавил он.

Как сообщил на совещании глава города Химки Дмитрий Волошин, из 82 жильцов четвертого подъезда, где произошел взрыв, 27 человек уже пожелали переехать, 18 из них за эти выходные дни разместили в отелях. Остальные будут переезжать 26 марта.

"Мы обеспечили всю хозяйственную часть, начиная от мобильных телефонов, детских кроватей, тем, кто переехал в гостиницу, телевизоры, холодильники, трехразовое питание, переговорили с родственниками. За каждым зарегистрированным жителем закреплен чиновник из администрации Химок", - уточнил он, добавив, что в гимназии № 16 с 08:00 до 20:00 работает штаб, где оказывают помощь жильцам дома.