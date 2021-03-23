Около 4,5 тыс. пожилых людей в Подмосковье прошли курсы цифровой грамотности в 2021 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. участников программы "Активное долголетие" в Подмосковье с начала года прошли курсы цифровой грамотности. Об этом сообщил во вторник заместитель министра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

"У нас есть два [цифровых] блока [в программе "Активное долголетие"] - "Умная платежка", которая была введена в том году, когда было выпущено приложение "МособлЕИРЦ". Мы обучаем жителей, как работать в этом приложении, как передать показания, оплатить услуги, и в том числе через это приложение есть возможность подать заявление на субсидии ЖКХ полностью в электронном виде. Это появилось недавно, а то, что мы уже практикуем с самого начала - это "Компьютерная грамотность". <…> В 2021 году уже 4,5 тыс. человек поучаствовали в них", - сказал Кирюхин.

По его прогнозу, до конца года более 10 тыс. пенсионеров примут участие в специализированных курсах по цифровой грамотности.

Кирюхин напомнил, что программа "Активное долголетие" стартовала в Подмосковье в 2019 году. "С сентября 2020 года в связи с пандемией мы перешли в формат онлайн. <…> С 12 февраля мы вернулись в очный формат. За это время уже 15 тыс. человек поучаствовали в "Активном долголетии", - добавил Кирюхин.