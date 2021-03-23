Около 500 фандоматов установят в школах Подмосковья до конца года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют установить около 500 фандоматов для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок в школах региона до конца года. Об этом во вторник сообщил журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Мы планируем порядка 500 [фандоматов] до конца года поставить в школах. <...> Мы планируем до 300 [установить] в торговых сетях - как все поймут этот принцип работы, думаю, это очень активно пойдет", - сказал Хромушин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он пояснил, что сдача тары в фандоматы будет предусматривать систему поощрения. "Сегодня мы понимаем, что для человека, который пришел в магазин, есть целая номенклатура товаров, которая может предлагаться со скидкой. Если человек получает баллы [за сдачу тары в фандомат], они будут соответствовать набранным скидкам. <...> Для фандоматов, которые будут стоять в школах, самое классное предложение - это когда набрав определенное количество баллов, ты получаешь штрихкод, идешь в какую-либо торговую сеть и получаешь обед", - добавил Хромушин.

Он отметил, что также планируется установка фандоматов для сбора тары на переработку в общественных местах, однако перед этим необходимо проработать вопрос монетизации для поощрения населения за сдачу материала на переработку. "Здесь цифру пока сказать не можем, думаю, что порядка 100 таких фандоматов мы на территории области поставим на общественных территориях [до конца года]", - пояснил Хромушин.

"Как я понимаю, когда мы установим это в торговых центрах, школах, общественных пространствах, человек в идеале должен получать деньги. Так происходит во многих странах Европы. У нас пока закон не принят, есть система различных скидок, что тоже, по сути, квазиденьги - условно, ты можешь получить скидку в супермаркете. <...> Если мы получим возможность за чистую тару - пластик и металл - давать деньги, то это будет вообще высший пилотаж", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник в Доме правительства Московской области состоялась церемония запуска фандоматов компании "РТ-Инвест" по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Системой автоматического сбора тары впервые смогут воспользоваться госслужащие. Как поясняется в материале пресс-службы Министерства ЖКХ Подмосковья, самые активные участники, которые с помощью фандоматов отправят на переработку наибольшее количество тары, получат от "РТ-Инвест" ценные призы.

По данным пресс-службы, пилотный проект фандоматов был успешно реализован компанией "РТ-Инвест" в 20 школах Казани. За год ученики собрали более 200 тыс. пластиковых бутылок и 25 тыс. алюминиевых банок.