Размер налогового вычета на пожертвования учреждениям культуры увеличили в Подмосковье

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг утвердили в третьем чтении законопроект, согласно которому при пожертвовании на развитие учреждений культуры предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ увеличивается с 25% до 30%.

"Представленным проектом закона предлагается увеличить на территории Московской области предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ на 5 п. п. - с 25 до 30% в случае перечисления пожертвований государственным и муниципальным учреждениям культуры. Увеличение в Московской области предельного размера социального налогового вычета позволит создать дополнительные стимулы для развития учреждений культуры", - сказал в ходе заседания председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он отметил, что на проект закона поступили положительные заключения губернатора Московской области и государственного правого управления Мособлдумы.

Проект закона "Об увеличении предельного размера социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц" подготовлен в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 219 налогового кодекса Российской Федерации.