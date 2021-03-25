Объем работ по уборке снега в Подмосковье в 2021 году стал рекордным за последние три года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Объем работ, выполненный дорожными службами в текущую зиму, стал рекордным за последние три года в Московской области, в уборке снега было задействовано на 15% больше рабочих и техники по сравнению с предыдущими зимами. Об этом в четверг сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

"В принципе были мобилизованы в эту зиму все ресурсы. Задействовали в целом на 15% больше рабочих и техники, чем обычно. Выскребли все, что у нас было. Особенно нам помогла в этой работе наша новая техника, которую мы в прошлом году вывели на работу. По поручению губернатора мы приобрели 40 новых мини-погрузчиков, которые как никогда оказались кстати в этих тяжелых погодных условиях", - сказал Гержик во время заседания Мособлдумы.

Он отметил, что во время непогоды дорожно-транспортные и коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. На дорогах в регионе в среднем работали 3,3 тыс. единиц техники и более 5 тыс. рабочих.

"По итогам прошедшего зимнего периода сложился 21 снегопад <…> Температура опускалась до [минус] 30 градусов. Эти погодные условия позволяют сделать вывод, что это был рекордный объем работ за последние три года в текущую зиму. Особенно сложно было 11-13 февраля. Мы посмотрели метеосводки - это сильнейший снегопад с 1973 года", - добавил Гержик.