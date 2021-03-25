Хаймурзина покинула пост главы Красногорска

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина покинула пост руководителя муниципального образования в связи с переходом на работу в Центральную избирательную комиссию РФ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Красногорска.

"Совет депутатов городского округа Красногорск в четверг, 25 марта, принял отставку Эльмиры Хаймурзиной в связи с переходом на работу в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что временного исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал Алексей Спасский.

Хаймурзина с ноября 2018 года возглавляла Красногорск. До этого занимала должности председателя избирательной комиссии Московской области, зампреда правительства Подмосковья.

Президент Владимир Путин указом сформировал свою пятерку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома. В президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Также в нем значатся Павел Андреев из Общественной палаты РФ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник Администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Шутов.

Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Обе палаты парламента уже сформировали свои пятерки членов ЦИК. В списке от верхней палаты значатся: зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Нижняя палата утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единой России" Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также действующих членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.