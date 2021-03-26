Более 430 зданий Подмосковья отключат подсветку в "Час Земли"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московская область примет участие во Всемирной экологической акции "Час Земли - 2021", которая в этом году назначена на 27 марта в 20:30. В администрациях 43 муниципалитетов уже наметили список из 432 объектов, где на целый час будет отключена архитектурно-художественная подсветка, с общей установленной мощностью более 31 тыс. кВт, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

"Жители Подмосковья могут присоединиться к акции, отключить лишние электроприборы в своем доме от сети на час. Министерство энергетики Московской области поддерживает инициативу граждан, их бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты. В администрациях 43 муниципалитетов уже наметили список из 432 объектов", - приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Предприятия ТЭК также готовятся отключить подсветку офисных зданий, участие уже подтвердили АО "Мособлгаз", АО "Мособлэнерго" и ПАО "Россети Московский регион". В 2020 году в экоакции приняли участие 59 муниципалитетов. Среди 612 объектов культурных зданий, архитектурных ансамблей Подмосковья, а так же производственных офисных объектов Мособлгаз и Мособлэнерго. Были также и исторические здания: Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина, Николо-Угрешский монастырь (Дзержинский), сквер на улице Привокзальная (Шаховская), Введенский владычный женский монастырь и Фасад старинного здания бывшей гордумы (Серпухов), Богоявленский собора (Богородский), МВК "Волоколамский кремль" (Волоколамский), "Егорьевский историко-художественный музей" (Егорьевский). Акция позволила сэкономить 20 842 киловатт-часов, а 2021 году это число может увеличиться.

"Экономия электричества имеет символичный характер, главной целью ежегодной акции является привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов, а также напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла. В России акция "Час Земли" пройдет уже в 13-й раз. Тема 2021 года - открытость экологической информации, лозунг - #откройся", - отметила пресс-служба.

В рамках кампании WWF России предложит россиянам поддержать обращения к правительству РФ и российским объединениям бизнеса об обеспечении всеобщего открытого доступа к информации о состоянии окружающей среды. Это позволит исключить повторения экологических катастроф 2020 года.

"Час Земли" - это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тыс. городов. Подсветка гаснет на более чем 18 тыс. архитектурных памятников. Отключается подсветка крупнейших зданий и сооружений: московского Кремля, Великой китайской стены, Статуи Свободы в Нью-Йорке, Эйфелевой башне, Бранденбургских ворот в Берлине и других.