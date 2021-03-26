Свидетельства на соципотеку получили 30 медработников Подмосковья

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Свидетельства на получение субсидии в рамках социальной ипотеки получили 30 медицинских работников Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В доме правительства Московской области состоялось первое в 2021 году вручение свидетельств на социальную ипотеку медицинским специалистам. Свидетельства на получение жилищной субсидии получили 23 врача, шесть фельдшеров скорой помощи и один рентгенлаборант", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках соципотеки специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.

"Всего за 2021 год планируется выдать 365 свидетельств: 160 врачам, 110 педагогам, 85 молодым ученым и уникальным специалистам, 10 тренерам. Сегодня мы провели первое вручение, где выдали 30 свидетельств нашим врачам на общую сумму 92 млн рублей", - приводятся в сообщении слова первого замминистра жилищной политики Московской области Людмилы Ращепкиной.

Она добавила, что программа "Социальная ипотека" действует в Московской области с 2016 года. За это время около 2 тыс. специалистов получили субсидии на приобретение жилья.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в Московскую область приходили работать новые медицинские специалисты, поэтому стремимся создать комфортные условия труда. И данная программа - большое подспорье в этом вопросе. До конца года мы планируем вручить свидетельства на соципотеку еще 130 медработникам региона", - процитировали в пресс-службе слова замминистра здравоохранения Московской области Антона Масякина.