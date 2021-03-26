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Поставки вакцины "Эпиваккорона" ожидаются в Подмосковье в апреле

Пока что регион продолжает получать партии вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вакцина "Эпиваккорона" может стать доступна для жителей Московской области в апреле. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мособлдумы.

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"Московская область подала заявку на получение вакцины "Эпиваккорона" еще в январе 2021 года. Планируется, что в апреле она станет доступна для жителей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться вакциной смогут люди старше 18 лет. Ограничений для пожилого поколения нет - вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья сообщала, что регион продолжает получать партии вакцины "Спутник V" и поставлять их в поликлиники региона. В общей сложности в Московскую область поступило уже свыше 563 тыс. доз этой вакцины, а прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

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