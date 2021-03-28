Губернатор Подмосковья считает важным участие граждан в весенних субботниках

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает важным, чтобы жители региона приняли участие в субботниках, которые пройдут в апреле.

"Мы постараемся сделать так, чтобы каждый мог со своим ребенком, сам какую-то лепту внести. Мне кажется, что это (принять участие в субботниках) очень важно. Ведь там, где ты живешь, [ты] должен присматривать [за состоянием территории] и заботиться об этом. Конечно, ты можешь надеяться на коммунальные службы, но точно самому плошать не следует", - сказал Воробьев в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Ранее губернатор Подмосковья поручил главам городских округов и дорожным службам обратить особое внимание на уборку и благоустройство территорий региона после зимнего сезона.

В апреле на территории Московской области начинается месячник по благоустройству. Муниципальные субботники пройдут 4, 11 и 18 апреля, а 25 апреля состоится общеобластной субботник.