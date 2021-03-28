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Александра Липницкого похоронят в Подмосковье 30 марта

Тело музыканта нашли 27 марта

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Музыканта Александра Липницкого похоронят 30 марта в Подмосковье в районе села Аксиньино. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье его друг, музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Отпевание в 12 часов во вторник в церкви в Аксиньино близ Николиной Горы. Похоронят на кладбище рядом [с селом]", - сказал собеседник агентства.

Липницкий 25 марта, катаясь по льду Москвы-реки в районе Николиной Горы на лыжах, провалился под лед и утонул. Тело музыканта было найдено 27 марта.

Александр Липницкий - музыкант, бывший участник группы "Звуки Му", музыкальный журналист и критик.

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